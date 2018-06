Associação de Turismo do Maio congratula-se com aumento de mais uma ligação marítima com a Praia

O responsável informou que com esta medida passam para quatro o número de ligações marítimas semanais com a cidade da Praia, o que só trará “ganhos para a ilha” e em sectores como o turismo, o comércio e a segurança, pois neste último, assinalou, em caso de necessidade de transferir um doente tal poderá ser feito doravante tanto por via aérea como marítima, a qualquer dia da semana.

“A ilha ficou melhor servida em segurança, porque tendo ligações diários com a cidade da Praia, as terças, quintas, sextas e domingos, via marítima, e às segundas, quarta e sextas-feiras, por avião, já podemos dizer que a questão de segurança está garantida”, reforçou o presidente da Associação de Turismo do Maio.

Conforme avançou, com este novo plano de viagem os agricultores, carvoeiros e comerciantes maienses já podem fazer o transporte das suas mercadorias ao longo da semana.

Em relação ao sector do turismo, explicou que doravante um turista pode dormir uma noite no Maio e regressar no outro dia para a Cidade da Praia, ou via aérea ou via marítima, “sem nenhum constrangimento”, o que antes “não era possível”, embora admita que o navio que faz essa ligação “não seja o mais desejável”.

“De todo modo, não podemos ficar parados até que seja requalificado o actual porto e que as condições estejam criadas para que os navios tipo roll on roll off venham para ilha”, especificou, pois, “o essencial,” ajuntou, é que a ilha esteja assegurada em transporte regular.

Assim, a Associação de Turismo do Maio, di-lo o seu presidente, “está disponível” para trabalhar juntamente com as entidades locais e estatais na criação de uma estratégia de divulgação da ilha como destino turístico, bem como na criação de roteiros turísticos, entre outros.

Por fim, Arlindo Cardoso lembrou que no Verão existe “muita procura” pela ilha, mas que com este plano de viagem as deslocações ficarão “mais facilitadas” e as pessoas já não terão necessidade de dormir à porta das agências de viagem para comprar um bilhete para a ilha do Maio.