Assembleia Municipal do Funchal retira ‘pacote fiscal’ aprovado em reunião camarária

O pacote fiscal que tinha sido aprovado em reunião da Câmara Municipal do Funchal foi retirado, devido aos votos contra da oposição, da ordem de trabalhos da Assembleia Municipal. Os partidos alegam não terem sido respeitados os prazos.

O vice-presidente da autarquia, Miguel Gouveia, clarificou, à Lusa, que isto coloca em causa 5.5 milhões de euros de receita para a autarquia.

“Todos os anos as câmaras têm de aprovar as suas taxas e o nosso foi aprovado na reunião de 07 de dezembro e foi submetido à aprovação na Assembleia Municipal e o que se passou é que toda a oposição votou a favor da retirada da discussão do pacote fiscal”, diz Miguel Gouveia.