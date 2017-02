Assembleia Legislativa da Madeira recusa qualquer diminuição de verbas do Estado para os orçamentos das Regiões Autónomas

No parecer, solicitado no âmbito da audição dos órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas – relativo ao projeto de Decreto-Lei que “Estabelece as normas de execução do Orçamento de Estado para 2017”, conforme determinam as disposições constitucionais – a Comissão recomenda que o prazo para que as Regiões Autónomas remetam à DGO informação de natureza orçamental, passe de 10 para 15 dias.

Por outro lado, e “uma vez que subsistem dúvidas metodológicas não sanadas em relação à aferição das disposições referentes ao Equilíbrio Orçamental e aos limites à Dívida Regional conforme a Lei de Finanças Regionais”, a Comissão recomenda a eliminação de uma alínea do referido diploma nacional relacionada com esta matéria.

Quanto à disposição que determina que a DGAL assuma as competências das CCDR’s, no que diz respeito às autarquias locais e em relação à concessão de auxílios financeiros e ao regime associado ao Fundo de Emergência Municipal, os deputados regionais dizem nada ter a opor a esta determinação “desde que os valores transferidos ao abrigo das situações referidas não impliquem diminuição nas verbas a transferir para o orçamento das Regiões pelo Orçamento de Estado, a exemplo do que já aconteceu no passado com as verbas referentes ao IRS”.