Assembleia Geral de destituição no Sporting não se vai realizar a 23 de junho

Segundo a SIC Notícias, o conselho diretivo do Sporting anunciou esta sexta-feira que não se realizará qualquer Assembleia Geral no dia 23 de junho. A informação foi anunciada através de comunicado, depois de uma reunião do conselho diretivo. Isto é, a direção leonina garante que a AG de destituição que a demissionária Mesa da Assembleia Geral do clube marcou para dia 23 “não se realizará”.

Será criada uma Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral para substituir a Mesa demissionária.

Isto na sequência de o Conselho Diretivo do Sporting ter anunciado esta sexta-feira de madrugada a convocação de uma Assembleia Geral Ordinária para 17 de junho, para aprovação do Orçamento da época 2018/19. e ainda uma Assembleia Geral Eleitoral para a Mesa da Assembleia Geral e para o Conselho Fiscal e Disciplinar, neste caso para 21 de julho.