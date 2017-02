Assembleia do BPI que decidiu venda de 2% do BFA impugnada

Quatro acionistas titulares, no conjunto, de 175.920 acções, representativas de 0.0121% do capital social do Banco BPI, interpuseram uma ação em tribunal contra a Assembelia Geral que decidiu a venda de 2% do BFA à Unitel.

O BPI informou o mercado dessa ação para a qual foi citado no passado dia 30 de Janeiro, mas diz que as mesmas não suspendem os efeitos da deliberação impugnada.

Na ação de impugnação de deliberações sociais, é impugnada a validade da deliberação da Assembleia Geral do Banco BPI tomada no passado dia 13 de Dezembro de 2016, deliberação através da qual foi aprovada a proposta do Conselho de Administração do Banco BPI de venda por este à Unitel, de 26.111 ações (vinte e seis mil, cento e onze), representativas, no seu conjunto, de 2% do capital do Banco de Fomento Angola, “nos termos previstos no contrato de compra e venda celebrado entre aquelas duas entidades em 7 de Outubro de 2016 e cujo teor integral foi divulgado ao mercado em 31 de Outubro de 2016”, diz o comunicado.