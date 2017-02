Soldados franceses assaltados enquanto tomam pequeno-almoço no McDonald’s

Dois soldados franceses, das forças anti-terrorismo, foram assaltados enquanto tomavam o pequeno-almoço num restaurante McDonald’s na região de La Verpillière, em França. Os dois assaltantes aproveitaram a pausa dos soldados para partir um vidro da carrinha em que seguiam e levar as armas e munições que se encontravam no veículo, de acordo com o canal de televisão RT.

As autoridades iniciaram uma operação policial para procurar os suspeitos do crime e o paradeiro das armas, pedindo à população que não saísse de casa. Dezenas de agentes e um helicóptero foram chamados ao local para as buscas que terminaram horas depois quando o carro dos assaltantes foi encontrado num bairro próximo.

No entanto, as armas roubadas não foram encontradas e a investigação continua. Para além disso, fica por esclarecer se os assaltantes saberiam que a carrinha pertencia aos soldados já que o veículo branco não tinha identificação do exército ou da polícia.