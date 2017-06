ASM Industries reforça setor eólico com investimento de 4 milhões

O início do funcionamento destes novos equipamentos está previsto para o último trimestre do ano, o que permitirá à ASM Industries aumentar a sua capacidade para fabrico de fundações offshore ainda em 2017. Segundo Adelino Costa Matos, CEO da ASM Industries, este investimento está em linha com a estratégia de crescimento, “já que fomenta a capacidade de produção e reforça o nosso posicionamento no setor da energia eólica, o que contribui ativamente para o desenvolvimento de uma indústria nacional sustentável, renovável e marítima”, acrescenta.

Para além das duas novas linhas de produção a ASM Industries adquiriu ainda uma nova calandra, máquina de curvar chapa, com capacidade máxima de 150mm, uma das maiores da Europa, posicionando-se assim com um dos principais players internacionais.

A curto prazo, a ASM Industries pretende diferenciar-se também na área das energias oceânicas, através do aumento da produção de torres eólicas e fundações offshore, apostando num novo negócio, com a designação ASM Marine Structures.