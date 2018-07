ASAE deteve 65 pessoas pela prática de jogo ilegal e apreendeu 450 mil euros

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) já deteve 65 pessoas só nos primeiros meses de 2018, pela prática de jogo ilegal. De acordo com o “Jornal de Notícias” (JN) no total de 250 de operações foram ainda apreendidos 450 mil euros.

Segundo dados da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD), da Administração Regional de Saúde do Norte, em 2017 havia ainda 69 pessoas a receber ajuda, sendo que no ano anterior em todo país, existiam 135 cidadãos em tratamento. Adelino Vale Ferreira, diretor da DICAD explica que “enquanto nas drogas e no álcool os problemas ficam mais visíveis e a família incentiva a procura de ajuda, no caso do jogo isso não acontece com tanta frequência”.

A GNR da região do norte do país apreendeu entre janeiro e março mais de 20 equipamentos em cafés, com programas que permitiam o acesso a jogos que só podem ser jogado em casinos. Só nos primeiros três meses de 2018 já se registou um valor de receita bruta de 33,8 milhões de euros em jogos online, mais 2,5 milhões do que no ano anterior.