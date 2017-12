As tendências de brinquedos para este Natal

Na plataforma, onde se incluem os leilões de itens únicos, é possível licitar brinquedos vintage. O site tem acompanhado estas tendências no que se refere aos brinquedos tradicionais e presentes alternativos para crianças, e identifica, pela mão de Alejandro Sánchez, Country Manager da Catawiki, quais as principais tendências de Natal para este ano:

Consolas e jogos vintage: em vez da PlayStation e Xbox, o foco está nas tradicionais consolas Sega e Atari. Com os videojogos nas listas de Natal deste ano, de crianças e adultos, a Catawiki sugere uma abordagem vintage. As consolas da Atari, bastante populares na década de 80 e uma das principais responsáveis pela popularização dos videojogos, são atualmente objetos de colecionadores. A Catawiki tem uma secção dedicada a estes objetos, onde é possível encontrar as melhores consolas e jogos vintage.

Arte acessível para crianças: existem muitos artistas emergentes que podem fazer o presente ideal para as crianças. Em vez dos habituais cartazes e pósteres de produção industrial, a Catawiki sugere a oferta de um desenho feito à mão, com a imagem do super-herói preferido. Adicionalmente, este poderá ser um investimento com potencial de valorização se o artista se tornar popular.