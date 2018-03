As sete semanas de Jorge Jesus

Jorge Jesus é um treinador de muita qualidade e tem feito um bom trabalho no Sporting. Dentro do campo. Fora dele, já é mais difícil entender algumas opções no mercado durante estes três anos em Alvalade, em que sempre pareceu usufruir de uma boa dose de autonomia. Entre outros, dou o exemplo de Alan Ruiz – contratado naquele negócio que envolveu Frederico Ruiz, o irmão, logo cedido ao…Sintrense. Fica complicado compreender a insistência num futebolista que não tinha capacidade para titular, como ficou provado e já depois de alguns meses de trabalho na época anterior.

Falo nesse caso paradigmático para insistir num ponto: no Sporting, Jorge Jesus continuou a escalada ascendente começada em Leonardo Jardim e depois Marco Silva, todos eles boas escolhas e sem comparação com o que era norma em Alvalade nos anos imediatamente anteriores à chegada de Bruno de Carvalho. Desde Paulo Bento que o Sporting não tinha um técnico acima de qualquer suspeita. Neste ponto, compreenda-se que não estou a fazer a apologia do atual presidente. Estou, simplesmente, a dar uma opinião que pode ser consubstanciada em números e está à vista de uma análise desapaixonada. É só de futebol que estou a falar.

Serve isto para dizer que Jorge Jesus se encontra colocado, nesta altura, perante um momento decisivo da sua ligação ao Sporting. Depois de três anos, em que apenas conseguiu ganhar uma Supertaça (num jogo, com o Benfica, depois de Marco Silva, em 2015) e, agora, uma Taça da Liga (nas grandes penalidades, com o FC Porto, esta época), joga em três frentes com um plantel reduzido quanto a avançados fiáveis e vai ter de fazer opções sensíveis.