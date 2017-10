As semelhanças entre a Operação Marquês e o futebol

1. Acusação de quatro mil páginas? O que é que o Ministério Público pensa conseguir? A expetativa para fontes judiciais é que não seja credível uma deliberação antes dos próximos 20 a 25 anos.

Se cada arguido levar, pelo menos, as 20 testemunhas a que tem direito, será necessário ouvir 560 testemunhas! Pelo caminho vão ocorrer despachos, com advogados a discordar e a apelar à Relação, e aqui entram mais seis meses. Ou seja, depois de todas as impugnações e pedidos de produção de novas provas passarão anos. E depois de proferido o despacho de pronúncia e a contestação de todos os arguidos vão sair outras quatro mil páginas!

O que significa tanto documento? Para quem está no meio judicial, isso pode muito bem significar que há muito espaço para se ter produzido erros técnicos que vão poder ferir a acusação de nulidade. Dizem ainda fontes que estão no meio judicial que este tipo de peças processuais apresenta um grau de dificuldade tão elevado que poderá o tribunal de Primeira Instância cometer erros, os quais são passíveis de apelos recorrentes para a Relação. O que se espera é um processo com sentenças para daqui a 20-25 anos e isto significa muita coisa prescrita e impacto social reduzido. Pelo contrário, até pode significar processos contra o Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem com os arguidos a vitimizar-se.