“As regiões autónomas passaram a ter um papel central na estratégia de Portugal”, diz deputada do PS

A deputada do PS, Lara Martinho, defendeu esta sexta-feira que as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira passaram de inexistentes a centrais nas grandes áreas estratégicas de Portugal, durante a discussão de dois projetos de resolução na Assembleia da República.

Lara Martinho referiu que as coisas mudaram muito com o governo do PS. “Há três anos o que fazia o Governo da República de então quanto às regiões autónomas?”, questionou a deputada socialista. “Nada”, acrescentou.

“Este Governo respondeu à questão fundamental do que podemos fazer com estes valiosos ativos. E respondeu em múltiplas dimensões, implementando políticas com uma visão orientada para o futuro, em articulação com os governos regionais, procurando garantir o protagonismo dos Açores e da Madeira em projetos estratégicos nacionais, contribuindo assim para a afirmação de Portugal no mundo”, afirmou a deputada socialista.