As marcas não tiram férias

Os dias quentes ainda nascem tímidos, entre chuva e céu nublado, mas é oficial: chegou o verão. Com julho à vista, começam a surgir as mensagens automáticas de Out Of Office. Quem as recebe poderá sentir, por um segundo, a ânsia de férias. Poderá idealizar sol e mar, o campo silencioso, uma cidade nova por descobrir. Imagine-se qualquer cenário e, talvez excluindo os retiros sem wifi, nos dias de descanso continuará a procura por informação, produtos ou serviços. Os consumidores e clientes não tiram férias e, por isso, as marcas também não.

Este é um princípio muito simples que fala da necessidade da marca estar presente em todos os momentos da jornada de consumo de cada um, com a mensagem mais relevante. É um processo altamente individualizado, sete dias por semana, 365 dias por ano. Este verão, um acontecimento em particular une multidões e agita fortemente o panorama das marcas: o Mundial 2018.

Antes do apito inicial, grandes campanhas de marketing foram delineadas sabendo que a recetividade do público tende a ser maior perante temas que unem e despertam emoções. No futebol esquecem-se as diferenças e celebra-se com estranhos como se de amigos se tratassem. Quem nunca vibrou com os festejos efusivos de um golo? É contagiante, porque é a mais pura emoção, “pois para o diabo vá a razão quando o futebol invade o coração”, diria Carlos Drummond de Andrade.