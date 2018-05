As lições de Confúcio

Dizia Confúcio que o silêncio é um verdadeiro amigo que nunca nos atraiçoa. Estivesse o atual presidente do Sporting atento aos ensinamentos deste filósofo chinês do século V a.C. e não teria colocado o clube na situação em que hoje se encontra. Não é uma questão de estilo. É um problema de liderança e de gestão.

Qualquer líder sabe que tem que ter a equipa consigo. Defendê-la quando as coisas correm menos bem e reconhecê-la quando saem como queremos. Dar a volta ao campo com os jogadores quando ganha e arrasá-los publicamente quando perde é a antítese da liderança. Por isso, o atual presidente do Sporting perdeu a equipa de futebol logo após a fatídica ida a Madrid, em que, por infortúnios próprios do jogo, sofreu uma derrota contra um clube com outros recursos.

Só depois de perder a equipa é que o líder do clube terá entendido que começou também a perder os sócios. E, em vez de procurar recuperar os jogadores, decidiu atacá-los ainda mais, inclusive com comunicados divulgados horas antes de partidas importantes. Emoção ou estratégia? Não sabemos. Mas sabemos que a reta final da época foi paradoxal. Presidente e jogadores de costas voltadas e com interesses teoricamente divergentes.