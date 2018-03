As hesitações de May

Theresa May apresentou há dias uma nova proposta de entendimento entre o Reino Unido e a União Europeia após o Brexit. Embora manifestando abertura quanto aos termos das futuras relações comerciais com a Europa e expressando o desejo de manter o país integrado em diversas agências europeias, refutou liminarmente a vinculação ao Mercado Comum e à União Aduaneira. May insiste num acordo que não atende suficientemente aos interesses da União e aos limites do aceitável pelos seus ainda parceiros, consequência dos erros que os britânicos vêm cometendo desde o início do processo, bem como dos conflitos internos no seu Governo.

As autoridades britânicas, surpreendidas pelo resultado do referendo de Junho de 2016, não tinham, aparentememente, um plano de contigência para a eventualidade de uma vitória do Brexit, mostrando uma incompreensível impreparação, quer quanto aos termos da desvinculação da União, quer quanto às condições do futuro relacionamento com esta. A recusa de David Cameron em ser consequente com os resultados – quaisquer que eles fossem – da consulta por si promovida, adensou o problema, legando à sua sucessora a árdua tarefa de delinear todo o processo, sem bases previamente esboçadas.

Por outro lado, os britânicos cometeram um erro de cálculo, pois presumiram que a UE, dividida acerca de quase tudo, se apresentaria à mesa das negociações sem uma posição robusta face a um parceiro negocial que, sendo um só, estaria em melhores condições de apresentar uma proposta coesa. Porém, a situação foi a oposta, pois a Europa tem-se mostrado surpreendentemente unida e o Governo britânico, pelo contrário, dividido quanto à forma a dar ao acordo.