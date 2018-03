As eleições em que Putin faz de “herói entre palhaços”

No próximo domingo, mais de 100 milhões de eleitores vão a votos para eleger o próximo presidente da Rússia. Apesar de serem vários os candidatos que se apresentaram na corrida, muitos não têm dúvidas sobre quem irá vencer as eleições de domingo. O atual líder, Vladimir Putin, permanece à frente nas sondagens com larga vantagem. A questão que impera é: até quando Putin se vai manter à frente do Kremlin?

“Putin não quer apenas vencer, mas brilhar, daí as suas declarações bombásticas quase diárias, algumas das quais fizeram com que ultrapassasse o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, e se tenha aproximado do líder norte-coreano, Kim Jong-un”, afirma ao Jornal Económico José Milhazes, historiador e jornalista que durante anos viveu e acompanhou os acontecimentos na Rússia.

