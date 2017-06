As delícias e loucuras gastronómicas

Lisboa

LOCO

Locos há muitos, mas este é único e especial. Perto da Basílica da Estrela, o Loco seduz logo de fora, com os arcos totalmente envidraçados. A cozinha consegue ser maior do que a sala e na carta só constam dois menus, é de loucos. O menu Loco, com no mínimo 18 momentos (80-85€) e o menu Descobrir tem 14 momentos (entre 65 e 70€).

É uma introdução à cozinha de Alexandre Silva, chef de cozinha e autor deste conceito que vive ao sabor das micro-estações e das sua capacidade criativa. O Loco é um restaurante com manifesto. Revela-se a preferência pelos produtos nacionais, o respeito pelos ciclos da Natureza e seus produtos, o uso dos produtos biológicos. Por isso os menus sofrem alterações constantes, às vezes na mesma noite.

Venha conhecer e saborear a loucura.

loco

Rua dos Navegantes 53B, Lapa-Estrela

Horário: terça-feira à sábado 19h-24h

Encerra aos domingos e segunda-feira

Preço: 170 euros para duas pessoas

CAFÉ PORTUGAL

Em pleno Rossio, o Café Portugal recupera o nome do restaurante histórico encerrado na década de 1970. O espaço situa-se no primeiro piso de um jovem hotel, My Story Hotel. É um restaurante cheio de elementos vintage e clássicos com um estilo moderno. Aberto à cidade, com vista para a mais famosa e concorrida praça de Lisboa.

Comece com uma tábua de presunto pata negra ou sopa de peixe da costa com croutons de azeite e ervas finas. Saboreie uma cataplana de polvo com batata doce, um arroz malandrino de berbigão com filetes de peixe ou um bife de javali com molho de vinho do Porto, chips e maçã caramelizada. Para terminar renda-se a uma das deliciosos sobremesas, créme brulée de maracujá ou farófias portuguesas com creme inglês e amêndoa torrada.

Lugar perfeito para um almoço de negócios ou para um jantar romântico.

Café Portugal

Praça Dom Pedro IV, 59, Rossio

Horário: aberto todos os dias, 07h-23h

Preço: 45 euros para duas pessoas

RABO D´PÊXE

O melhor peixe, marisco e carne dos Açores. Uma possibilidade de comer com talheres ou pauzinhos. O resultado é supreendente, uma combinação entre a gastronomia portuguesa com um toque japonês.

O peixe tanto pode ser escolhido diretamente da montra e apresentado grelhado, simples. Como pode ser usado em gunkans, hot rolls, niguiris, uramakis e demais criações de inspiração japonesa, ou até combinado com carne. A ementa está dividida em mar, terra e um surf n’ turf que une os dois anteriores.

Mergulhe nesta delícia e flutue entre os Açores e Japão.

Rabo d’ peixe

Avenida Duque de Ávila 42, Saldanha

Horário: segunda-feira à quinta-feira 12h00-15h30 e 19h-24h;

sexta feira à domingo 12h-24h

Preço: 50 euros para duas pessoas

Porto

DONA MARIA PREGARIA

Desde 2014 que Dona Maria Pregaria serve prego, hambúrguer e companhia. Um restaurante rústico, simples e acolhedor. Especializado em pregos no pão e hambúrgueres de elevada qualidade. Junta o conceito tradicional aos produtos mais modernos.

O nome dos pregos/hambúrgures são criativos e muito portugueses. O menu inclui o Nem Só de Pão Vive o Homem, prego de novilho e queijo da Serra em pão de água. De Olhos em Bico, atum, wasabi, algas e maionese cítrica em bolo do caco. Está-se nas Tintas, um hambúrguer de salmão, maionese cítrica, tomate assado, alface iceberg no bolo do caco com tinta de choco. E a lista, de todo, não acaba por aqui. Para além disso, também pode provar a sopa do dia, croquete artesanal e sobremesas.

Venha! Olhe que a Dona Maria já está a sua espera.

Dona Maria pregaria

Rua de Ceuta 63, Baixa

Horário: segunda-feira à quinta-feira 12h-16h e 19h-24h; sexta-feira e sábado 12-01h; encerra aos domingos

Preço: 20 euros para duas pessoas

MARINA 22

Seja para uma refeição completa ou apenas uma bebida, terá sempre a companhia do oceano. O restaurante Marina 22 possui uma vista fantástica sobre o mar e sobre Leça da Palmeira. Embora seja um local de culto para os velejadores, o espaço amplo, luminoso e descontraído está aberto a todos os que por lá queiram passar.

Para a entrada, pode escolher entre maçã com morcela, bruschettas e sêmeas rechedas. A seguir, prove o risotto do mar, salmão à marinheiro ou o polvo à lagareiro. Para quem deseje algo com carne, sugerimos frango caramelizado, vitela escangalhada ou bochecha de porco. Os vegetarianos, também, saõ bem vindos. Podem optar por um risotto de cogumelos ou uma massa de legumes. Finalize com uma tarte de queijo fresco, pudim de café ou crepes à mistura. Sente-se perto de uma janela e aproveite a vista sobre a marina.

Marina22

Molhe Norte da Marina, Porto Atlântico, Leça da Palmeira, Matosinhos

Horário: terça-feira à domingo 12h-23h/Encerra: segunda-feira

Preço por pessoa: 30 euros para duas pessoas

COM CUORE

Um salão. Uma casa de chá. Uma pastelaria. Três em um! E o mais importante é que é tudo sem glúten. Todos os croissants, bolos, panquecas e torradas são ideias para celíacos. Mas claro, estão todos convidados para conhecer a cafetaria Com Cuore.

Com muito amor são feitos os crepes caseiros com farinha de milho e vários toppings, torradas com manteiga ou geleia. Bolachas de quinoa, queques de chocolate, madalenas e baguetes são algumas das sugetsões do menu. Para acompanhar, prove sumos naturais, chá de diversos sabores e a Celia, a cerveja biológica sem glúten. Tudo sabe bem, quando se faz com amor e carinho.

Com cuore

Rua Trindade Coelho 10, loja 11

Horário: terça-feira à domingo 10h30-20h30; encerra: segunda-feira

Preço: 15 euros para duas pessoas