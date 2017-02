Artur Santos Silva após OPA do CaixaBank: “A melhor solução para o BPI era esta”

Artur Santos Silva não tem dúvidas: “A melhor solução para o BPI era esta. É uma grande solução esta que se abre agora”, afirmou o chairman do BPI e fundador da Sociedade Portuguesa de Investimento (SPI) que esteve na origem do que veio a tornar-se o BPI.

Para Santos Silva, após o sucesso da oferta pública de aquisição (OPA) do CaixaBank “o BPI vai ter melhores condições para servir as necessidades da sociedade”.

O chairman do BPI revelou ainda que a oferta foi “oportuna e amigável” e salientou que os catalães, que estão presentes no capital do BPI há 22 anos (começaram com 10%), sempre apoiaram o banco em todas as alturas.

“Foi um acionista que esteve sempre alinhado com as posições do management e com as posições com os grandes acionistas institucionais do BPI”, afirmou o fundador do BPI

O CaixaBank “conhece o BPI muito bem, e a qualidade das pessoas que trabalha no BPI” e “consideramos que há todas as razões para que a nova era que se abre seja bem-sucedida”, acrescentou o chairman do BPI.