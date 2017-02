Artista londrino lança campanha polémica: “Seja um homem-bomba”

A campanha, desenhada pelo artista Darren Cullen, com o lema “Seja um homem-bomba“, convida as pessoas a juntarem-se à Marinha Britânica, e tem o apoio da organização Veterans for Peace UK, Veteranos para a Paz Reino Unido.

A crítica visa atingir os tripulantes dos submarinos nucleares britânicos que, em caso de guerra, ao lançar um míssil matariam milhões de pessoas, e seriam destruídos imediatamente a seguir num contra-ataque. Isso faria deles homens-bomba suicidas.

Trident whistleblower says artist’s spoof Navy ads are accurate. Crews "are ready & prepared to be suicide bombers.” https://t.co/VIwbTaPA4x pic.twitter.com/g8EYEQBa3g — Darren Cullen (@darren_cullen) February 3, 2017

William McNeilly, ex-engenheiro de armas da Marinha Real, que após entregar ao WikiLeaks um registo de falhas de segurança graves, há cerca de dois anos, foi expulso da Marinha Britânica, afirma que a mensagem da campanha é real.

“É bem conhecido que os submarinos nucleares serão o principal alvo de uma guerra nuclear. Isso é assim porque quando o submarino começa a lançar os seus mísseis, ele é detectado imediatamente”, declara McNeilly, acrescentando que “os que estão a bordo sabem que é extremamente improvável sobreviver a uma guerra contra a Rússia. Eles estão prontos e preparados para agir como homens-bomba”.

O ex-engenheiro de armas já havia alertado para os problemas de segurança relacionados com o lançamento de mísseis a partir de submarinos britânicos.

Enquanto serviu na Marinha Britância, McNeilly testemunhou “três falhas em três testes de compensação WP 186”, que visavam equilibrar as variações de peso do submarino aquando o lançamento do míssil.