Artesanato em folhas de palmeira é destaque no Museu Etnográfico da Madeira

A partir desta terça-feira é possível ver artesanato construído a partir de folhas de palmeira no Museu Etnográfico da Madeira.

O objetivo da exposição que está patente até 8 de dezembro no Museu Etnográfico passa por “valorizar e dar a conhecer o trabalho de artesãos e os respetivos processos de confecção” destes artefactos.

O Porto Santo é um dos locais onde esta prática tem maior incidência tendo em conta as características da ilha que é propícia à criação de palmeiras.

A exposição inclui trabalhos de Maria e Salomé Melim, residentes no Porto Santo, numa iniciativa em que se pretende também “promover a partilha” com gerações mais novas.

No âmbito deste projeto, chamado ‘Acesso às Colecções em Reserva’, é ainda dado a conhecer os palmitos de Domingo de Ramos uma tradição que tem sido continuada pelos Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento da Ponta do Pargo.

Entre as aplicações expostas no Museu Etnográfico estão chapéus, carteiras, cintos feitos a partir de palmeiras.