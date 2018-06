“Arte da Transformação”: Centenária Água Castello renova imagem

A centenária Castello tem uma nova imagem. A marca de água mineral natural com gás criou um novo rótulo, que está a ser implementado gradualmente em todos os produtos e formatos da empresa e que procura demonstrar “o espírito transformador que guiou a marca ao longo da sua história”. Ao mesmo tempo, a marca está a apresentar a sua nova campanha “A Arte da Transformação”, em que a água é vista como “elemento versátil” e “catalisador da mudança”.

A campanha “A arte da Transformação” foi concebida pela agência JAZZ e está associada à renovação do rótulo da icónica garrafa e tem como objetivo transmitir “uma imagem do produto visionário, em contínua evolução”. Com esta campanha, a marca centenária sediada em Moura, no Alentejo, quer sintetizar a filosofia da empresa, na qual a água é “um elemento transformador que identifica a essência das coisas”.

A Água Castello defende “a transformação como uma arte e como um processo que começa consigo mesmo”. O projeto divide-se em três territórios criativos: gastronomia, cocktails e arte, para comunicar o seu espírito transformador. E concretiza-se através de três personagens que incorporam o espírito da marca: um chef, um barman e um artista urbano.