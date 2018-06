Arrancou a formação da equipa que vai apoiar helicóptero no combate aos incêndios

Os 14 elementos da equipa de apoio ao helicóptero de combate a incêndios cuja chegada à Região está agendada para o dia 11 de Junho iniciaram, esta segunda-feira, a sua formação.

A preparação está a cargo da Força Especial de Bombeiros que se encontra na Região desde a semana passada e que vai treinar os procedimentos de segurança em voo e em terra, dentro e fora da aeronave.

O helicóptero que vai integrar o Plano Operacional de Combate a Incêndios 2018 – em vigor entre 15 de Junho e 15 de Outubro – terá a sua base na sede do Serviço Regional de Protecção Civil.

“Este meio aéreo permite o embarque de equipas e brigadas helitransportadas para apoio à consolidação do trabalho aéreo e são constituídas por 5 operacionais especializados em intervenção imediata em incêndios florestais”, explicou em comunicado a tutela da Proteção Civil.

Esta segunda-feira, o secretário regional da Saúde com a tutela da Protecção Civil, Pedro Ramos, deu as boas vindas aos bombeiros desta Força Especial de Intervenção e felicitou os 14 formandos selecionados para esta missão.

“Este é mais um compromisso para com a população que o Governo cumpre com elevada responsabilidade, rigor, na defesa da vida humana e dos seus bens. Entendemos a segurança da população como o pilar da nossa acção política e do desenvolvimento de uma região insular como a nossa”, afirmou Pedro Ramos.