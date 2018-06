Arquitetura no grande ecrã traz prémio para Portugal

Inovação é fundamental em qualquer setor, também no imobiliário não pode faltar. Trazer o cinema para a arquitectura não tinha acontecido antes mas existe sempre uma primeira vez. A reconhecida arquiteta portuguesa Pilar Paiva de Sousa (PPS), decidiu transportar para o grande ecrã o seu trabalho através da mão do premiado realizador Nuno Rocha, com a curta-metragem “Love Story” by PPS, tendo conquistado o Prémio Platina, a mais alta distinção, no Hermes Creative Awards 2018, concurso internacional de prémios para criativos envolvidos no conceito, escrita e design nos media tradicionais e emergentes.

Pilar é uma referência na arquitetura e design de interiores para hotelaria e navios de cruzeiro. No vasto portfolio da empresa contam-se algumas das maiores companhias internacionais de hotelaria – Meridien, Marriott, Hilton e Accor – e de cruzeiros – a Royal Caribbean, a MSC Cruises, a Viking e a Douro Azul. Neste momento encontra-se a desenvolver o projeto de arquitectura de interiores do maior navio de cruzeiros construído em Portugal, o Douro Splendour. Além disso, a PPS está a construir os espaços comerciais e interiores de um novo mega navio de cruzeiro para a Royal Caribbean no estaleiro da STX, em França. A PPS é responsável ainda pela arquitectura de interiores do navio de expedição polar de luxo World Explorer, em construção nos Estaleiros de Viana do Castelo.

São muitos os prémios já conquistados na sua carreira, no entanto, tinha chegado o momento em que era necessário trazer inovação para o seu trabalho. “Dentro do ciclo de desenvolvimento da PPS colocou-se a necessidade de um plano de comunicação, nomeadamente para os mercados externos do trabalho criativo da empresa. Um dos instrumentos mais comuns é um filme de divulgação”, salienta. Contudo, Pilar explica que pela natureza do seu trabalho, em que cria espaços públicos, com ênfase na hotelaria e nos cruzeiros, que são normalmente procurados pelo cinema, fazia todo o sentido mostrar os ambientes estando implicitamente presentes e que se imponham sem cair numa forma fácil e direta de mostrar o trabalho.