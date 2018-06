Arménio Carlos: “O Governo está claramente a fazer uma opção: juntar os trapinhos com a direita”

“O Governo está claramente a fazer uma opção de juntar os trapinhos com a direita”. É desta forma que Arménio Carlos crítica o Governo de António Costa, em relação ao acordo sobre a nova lei laboral, aprovada a 30 de maio, juntamente com os seus parceiros sociais. Para o líder da CGTP este é um “acordo que ao invés de proteger a precariedade a mantém e faz perdurar no tempo”.

Numa conferência de imprensa realizada esta tarde na sede da CGTP, Arménio Carlos afirmou que o que “o Governo faz é avançar com uma ou outra medida avulsa que não ataca os problemas de fundo, para a partir daqui manter aquilo que está na génese desta legislação laboral, que durante tanto tempo foi combatida pelos trabalhadores e movimento sindical e que vai continuar se não for alterada. Não se pode dizer que se tem uma política de esquerda, quando se mantém uma legislação laboral de direita”.

Outra das críticas apontadas pelo líder da CGTP está relacionada com o período do plano experimental de 180 dias, para jovens à procura do primeiro emprego, ou desempregados de longa duração. Arménio Carlos, entende que os jovens “estão desde logo a ser discriminados” já que “o facto de ser jovem não quer dizer que não tenha direito a um contrato de trabalho”, sublinha.