Armando Vara em risco de prisão efetiva

As alegações do julgamento dos recursos interpostos por Armando Vara e José Penedos estão agendadas para esta quarta-feira às 14h30, no Tribunal da Relação do Porto.

A diligência foi requerida pelas defesas dos arguidos Armando Vara, ex-ministro socialista, e de José Penedos, ex-presidente da REN (Redes Energéticas Nacionais), que foram ambos condenados a cinco anos de prisão efetiva em 2014.

Segundo avança hoje o Correio da Manhã, o Ministério Público vai defender aos juízes da Relação que a simples ameaça de prisão de Armando Vara não é suficiente, por intermédio do procurador Carlos Filipe e do procurador-geral adjunto Amaro Neves, segundo avança hoje o Correio da Manhã. O acórdão deverá ser conhecido em fevereiro.