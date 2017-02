‘Arma’ contra Trump: Credores ‘ameaçam’ desfazer-se da dívida norte-americana

Os principais credores estrangeiros dos EUA estão a começar a pensar duas vezes se devem financiar o governo deste país agora que Donald Trump ocupa a Casa Branca, escreve hoje o site de economia El Economista. É certo que as necessidades dos bancos centrais destes países podem proporcionar parte das vendas desta dívida mas, em todo o caso, os últimos dados também podem representar uma chamada de atenção a Donald Trump. Se os investidores estrangeiros reduzirem as suas compras de títulos do Tesouro, a Reserva Federal norte-americana pode começar a reduzir o seu balanço (no qual tem 2,45 mil milhões de títulos do Tesouro) e Trump começa a gastar os valores prometidos em campanha (o que irá incrementar o défice público), esta estratégia pode ser algo explosiva para os rendimentos da dívida pública da maior potência económica do mundo, escreve o El Economista.

Japão dá o primeiro passo

No Japão, principal ‘proprietário’ de títulos do Tesouro dos EUA (ligeiramente acima da China), os investidores efectuaram o maior volume de vendas líquidas de títulos do Tesouro dos EUA em quase quatro anos (segundo dados do mês de dezembro). Este movimento de mercado não se está a verificar apenas no Japão mas em todo mundo: os estrangeiros estão a deixar de lado a dívida pública desta economia como nunca o tinham feito, assegura a Bloomberg.