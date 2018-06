Argentina: FMI diz que negociações para empréstimo estão avançadas

As negociações entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional (FMI) tendo em vista um programa de assistência financeira ao país estão avançadas, indicou hoje o porta-voz da instituição, Gerry Rice.

“As conversações estão a correr bem e estão avançadas”, declarou Gerry Rice em conferência de imprensa. “Fizemos muitos progressos e espero que a direção (do FMI) se reúna em breve” para um acordo, acrescentou.

O porta-voz do FMI disse não estar em condições de divulgar o montante do empréstimo ou qualquer prazo, mas disse ter esperança num reforço da economia argentina após chegar a acordo com a instituição.