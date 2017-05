Argentina e Venezuela em rota de colisão

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, denunciou hoje “violações de direitos humanos” na Venezuela e afirmou que, se continuarem, a posição do seu país vai avançar na proposta de expulsão do país liderado por Maduro do Mercosul.

Numa entrevista difundida hoje pela televisão pública internacional alemã “Deutsche Welle”, Macri recordou que países-membros do bloco Mercosul – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – instaram a Venezuela, que “claramente não qualificam como uma democracia”, a garantir a separação de poderes, libertar os “presos políticos” e respeitar o calendário eleitoral.