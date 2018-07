Área e Operação de Reabilitação Urbana aprovadas na Calheta publicadas em Diário da República

A Área e a Operação de Reabilitação da Calheta aprovadas, por unanimidade, na reunião camarária de 15 de junho, foram publicadas esta terça-feira em Diário da República.

O documento que estabelece a Área de Reabilitação Urbana estabelece as áreas que por motivos, que incluem, entre outros, degradação ou obsolescência dos edifícios e infraestruturas justifiquem uma intervenção de reabilitação urbana.

Já a Operação de Reabilitação Urbana estabelece as intervenções que visam a reabilitação urbanas dessas áreas.

Em fevereiro a autarquia da Calheta previa a existência de 12 zonas que seriam abrangidas pela Área de Reabilitação Urbana. Amparo, Vila da Calheta, Arco da Calheta, Loreto, Estreito da Calheta, Fajã da Ovelha, Raposeira, Prazeres, Ponta do Pargo, Paúl do Mar, Jardim do Mar, Estrela da Calheta.