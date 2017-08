Arábia Saudita ‘herda’ duas ilhas egípcias

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi formalizou hoje a transferência para a Arábia Saudita de duas ilhas no Mar Vermelho, Tiran e Sanafir, desabitadas mas estrategicamente localizadas na entrada do Golfo de Aqaba: controlam o acesso ao porto israelita de Eilat através do Estreito de Tiran.

Em 2016, o governo egípcio anunciou um acordo para a entrega das ilhas à Arábia Saudita, algo que os sauditas vinham pedindo desde 1950. A decisão do governo provocou um debate político longo e duro, acompanhado por manifestações de massa contra a decisão. Para muitos egípcios, as duas ilhas são um orgulho nacional. O parlamento egípcio aprovou o acordo de transferência há uma semana, após três dias de debate agitado, durante o qual os deputados da oposição interromperam as sessões cantando slogans denunciando a entrega das duas ilhas.

O processo vem novamente colocar em causa o presidente egípcio – acusado pela oposição de ser um homem da confiança da Arábia Saudita. É aliás nesse quadro que se compreende o facto de o Egipto ser um dos países que secundou a Arábia Saudita no corte de relações com o Qatar.