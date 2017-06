Arábia Saudita e aliados publicam lista de terroristas apoiados pelo Qatar

A Arábia Saudita e os restantes aliados divulgaram hoje a lista de alegados terroristas e respectivas organizações que defendem ser apoiadas pelo Qatar.

Numa declaração conjunta, os países do Golfo, vizinhos do Qatar, esclarecem que a lista apresenta nomes de indivíduos e organizações “ligados ao Qatar e que estão ao serviço de um programa político suspeito do Qatar”, noticia a Reuters.

A Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iémen, Líbia e o Bahrain anunciaram na segunda-feira passada o corte das relações diplomáticas com o Qatar, acusando o país de estar a financiar ações terroristas em todo o mundo. Apenas a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito e e Bahrain concentraram esforços para compilar os 59 alegados terroristas e organizações que o Qatar apoia.