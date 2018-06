Aprovado relatório e conta da Assembleia da Madeira

Foi aprovado o relatório e conta da Assembleia Legislativa da Madeira referente ao ano de 2016, confirma esta quinta-feira o Diário da República. A discussão deste documento já tinha ocorrido na Região, e teve parecer favorável na sessão plenária de 24 de maio.

De referir que o relatório e conta da Assembleia da Madeira já tinha sido aprovado pelo Tribunal de Contas. Este organismo diz que “as demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira” da assembleia da madeira referentes a 2016.

Apesar do parecer favorável do Tribunal de Contas a mesma instituição recomendou que se procedesse à regularização “dos registos predial e matricial do edifício sede da Assembleia” e também à “correcção das fichas de identificação dos bens móveis e imóveis que integram o património da Assembleia Regional”.