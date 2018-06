Aprovada por maioria proposta para atribuição de subsídio de insularidade a trabalhadores das empresas municipais do Funchal

A proposta da CDU que prevê o alargamento do subsídio de insularidade aos trabalhadores das empresas municipais do Funchal foi aprovado por maioria com os votos contra da Coligação Confiança, que suporta o executivo camarário, durante a reunião desta sexta-feira da Assembleia Municipal.

A CDU já tinha denunciado esta semana a dualidade de critérios que existia na atribuição do subsídio de insularidade no município do Funchal. O partido dizia que apesar da autarquia estar a aplicar a lei que previa a reposição deste subsídio este só estava a abranger os trabalhadores do município e não incluía os funcionários das empresas municipais como é o caso da Sociohabitafunchal e da Frente Mar.

Esta situação ficou resolvida durante a reunião da Assembleia Municipal com a aprovação por maioria, com os votos contra da Coligação Confiança, da extensão do subsídio de insularidade a estes trabalhadores das empresas municipais.