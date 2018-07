Apps for Good em estreia na Madeira com três escolas a apresentar soluções tecnológicas para a sustentabilidade

O Apps for Good chega esta sexta-feira à Madeira, para o primeiro encontro regional, onde três equipas vão apresentar as suas soluções para problemas reais relacionados com a sustentabilidade, naquela que é a maior competição nacional nesta área.

Este é o último encontro regional da 4ª edição do Apps for Good, que já esteve nos Açores, Valongo, e Lisboa, numa iniciativa que juntou cerca de 150 equipas, com 500 alunos e 13o professores.

Esta é a estreia do Apps for Good, na Madeira. Neste encontro regional as equipas participantes vão apresentar as suas soluções, num ‘Pitch’ de 3 minutos para o júri, a um público num ‘Marketplace’.