A Apple vai introduzir, em breve, uma nova funcionalidade no Iphone para bloquear mensagens durante a condução. O "Não incomodar", vai estar disponível no iOS 11, e quer evitar aqueles momentos de perigo, em que os condutores estão de olhos postos no telemóvel, em vez de estarem atentos à estrada. A nova funcionalidade foi anunciada na última conferência de imprensa da Apple. E a plateia aplaudiu.