App de Cascais premiada nos World Summit Awards

Na cerimónia dos World Summitt Awards (WSA), braço da ONU para as questões da sociedade de informação, depois de um ‘pitch’ do vice-presidente da CM Cascais, Miguel Pinto Luz, a aplicação móvel City Points venceu a concorrência e foi distinguida com prémio mundial de inovação digital com impacto na sociedade.

Pela primeira vez na história do WSA, é uma autarquia a receber o mais alto galardão da organização.

“Os cidadãos não confiam nos políticos, não confiam nos partidos e não confiam nem nas instituições nem nas grandes empresas a quem entregam os seus dados. A degradação do ambiente de confiança gera clima de todos contra todos de onde emerge o populismo e o radicalismo” constata Miguel Pinto Luz.

Em Cascais, por exemplo, uma pessoa que dê sangue, recicle, faça voluntariado ou adote um cão abandonado ganha pontos. Esses pontos são trocados por serviços municipais que podem ser visitas a museus, horas de estacionamento, entradas em concertos ou aulas de natação nas piscinas municipais.