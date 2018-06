App criada por jovens portugueses participa na final do Apps for Good em Londres

Criada por Mónica Marona e João Rosado, a aplicação “Pensa antes de publicar” pretende incentivar a leitura de livros pelas crianças, ao utilizar a realidade virtual para animar as imagens dos livros e fazer jogos sobre os mesmos conteúdos. Esta app foi a solução tecnológica vencedora da 3ª edição do Apps for Good em Portugal que decorreu no ano passado.

Lançado há cinco anos pelo CDI, o Apps for Good é um programa que pretende atrair jovens (entre os 10 e 18 anos) e professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus problemas, propondo um novo modelo educativo mais colaborativo e prático.

O objetivo do programa é “o desenvolvimento de apps para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos”.