Aposta dos media está a mudar para a qualidade e conteúdos pagos

“Sinais de esperança”. É desta forma que os investigadores do Reuters Institute for the Study of Journalism classificam a informação recolhida no Reuters Digital News Report 2018, que analisa as alterações que se verificam em 37 mercados dos media. Estes “sinais de mudança” identificados são a confirmação de uma tendência dos órgãos de comunicação social para apostarem em conteúdos de maior qualidade e num modelo de pagamento do consumo feito pelos leitores, depois dos movimentos nesse sentido já detetados no anterior estudo.

“Achamos que a tendência de distribuição de conteúdos através das redes sociais e agregadores foi interrompida – ou está a começar a ser invertida –, enquanto as assinaturas estão a aumentar em vários países”, referem os autores do relatório. De um registo, em 2013, de 27% dos inquiridos que diziam consumir notícias semanalmente através das redes sociais, passou-se para 51%, no ano passado, e, agora, para uma quebra – a primeira em seis anos – para 45%.