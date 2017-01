Apollo ainda não avançou com proposta vinculativa

O Novo Banco continua sem comprador definido. Até agora, nem o consórcio Apollo/Centerbridge, que voltou a fazer uma due diligence – operação de análise aos números do banco que permite avaliar os riscos da transação – apresentou uma proposta vinculativa, nem a Lone Star tem fechado um acordo para a compra do Novo Banco que implique abdicar das garantias às perdas com os ativos problemáticos. O Banco de Portugal e o Fundo de Resolução continuam a tentar chegar a um entendimento com algum dos candidatos, mas não há desenvolvimentos significativos.

O Jornal Económico apurou que a Apollo ainda não apresentou a sua proposta vinculativa (a proposta entregue inicialmente como vinculativa era-o só parcialmente). Por outro lado, contactado o fundo Lone Star diz que não há novidades a anunciar.

Entretanto, sucedem-se os cenários no mercado. A revista Sábado noticiava, na última edição, que as autoridades nacionais admitem a possibilidade de vender o Novo Banco por zero euros. Esta seria a contrapartida para que os concorrentes à compra do banco que resultou do fim do BES deixassem cair as garantias que exigem ao Fundo de Resolução, com contra-garantia do Estado. A revista acrescenta que esta possibilidade está a ser tentada pelo Banco de Portugal (BdP) junto do Lone Star e do Apollo/Centerbridge, os dois candidatos mais avançados à compra do Novo Banco. E o cenário não estará excluído das avaliações do Ministério das Finanças, que tem acompanhado o processo de venda conduzido pelo BdP.

De fora dos cenários estará a nacionalização temporária, por ser vista como financeiramente arriscada e de dificil aceitação pela Direcção da Concorrência Europeia. O Jornal Económico sabe que uma das soluções sugeridas pelo presidente do Novo Banco passava pela tomada firme de pelo menos parte do capital pelo Estado, que o colocaria a seguir em investidores institucionais. Mas essa solução configura uma nacionalização temporária do Novo Banco.