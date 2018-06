Apoios comunitários podem alavancar investimento até 14 milhões na suinicultura nacional

Os apoios financeiros comunitários atualmente disponíveis para o setor nacional da suinicultura atingem um montante global de cinco milhões de euros, mas, segundo o Ministério da Agricultura, poderão permitirão alavancar um investimento global na ordem dos 12 a 14 milhões de euros.

“Abre hoje [dia 27 de junho] o segundo período para candidaturas de projetos destinados ao investimento nas explorações de suinicultura, tendo em vista a redução de impactos ambientais de cada exploração”, anunciou o Ministério da Agricultura em comunicado.

Esse documento explica ainda que “as candidaturas encontram-se abertas até ao próximo dia 26 de setembro e os apoios serão direcionados essencialmente para projetos que se destinem a preservar e a melhorar o ambiente, através da melhoria das instalações dedicadas à gestão dos efluentes pecuários nas explorações de suínos e do aumento ou melhoria das condições ambientais de armazenagem dos efluentes na exploração, por forma a promover a proteção das águas e uma eventual valorização dos efluentes pecuários”.

O Ministério da Agricultura adianta que a medida 3.2.1.Investimento na Exploração Agrícola, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural PDR 2020 “contempla também objetivos relacionados com a redução dos odores, a redução do consumo de água e a melhoria da eficiência energética da exploração, com a redução dos consumos energéticos, recorrendo preferencialmente à produção de energias renováveis para consumo na exploração”.

“Um outro objetivo é a redução dos riscos sanitários e dos custos correspondentes à eliminação de cadáveres de animais mortos nas explorações de suínos, aplicando novos métodos recentemente aprovados pela União Europeia”, conclui o referido comunicado do Ministério da Agricultura.