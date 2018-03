Apoio de Famalicão a novos investimentos recebe em troca mais e melhor emprego

Durante o ano de 2017 a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão classificou de interesse municipal quinze novos projetos empresariais no concelho que representaram um investimento global superior a 40 milhões de euros e que abriram as portas à criação de 519 novos postos de trabalho.

São várias as empresas que beneficiaram dos incentivos previstos no regulamento municipal Made 2IN, num projeto que está em vigor desde outubro de 2014 e que, até ao final de 2017, tinha já aprovado 41 projetos empresariais de interesse municipal que representaram um investimento global superior a 137 milhões de euros, a que ficaram associados 1081 novos postos de trabalho.

Os despachos/deliberações referentes aos 15 projetos de investimento de interesse municipal aprovados durante o ano de 2017 permitiram alcançar os números registados, até ao momento, pelo programa Made 2IN, que se apresenta como uma alavanca para novos investimentos empresariais, tendo a autarquia contemplado já com incentivos ao investimento um montante global de 1,9 milhões de euros, traduzidos na redução de 50% do valor das taxas municipais de licenciamento das operações urbanísticas, benefícios fiscais ao nível do IMT e IMI e de um apoio procedimental extraordinário, traduzido no acompanhamento por um gestor de projeto.