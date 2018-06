Apoio ao associativismo do Funchal distinguido em Lisboa

A Direção Nacional da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD) reconheceu o trabalho efectuado pelo município do Funchal no apoio prestado ao associativismo.

O galardão foi recebido pelo vice-presidente da autarquia, Miguel Gouveia, na Torre do Tombo, em Lisboa, que se mostrou contente por esta distinção que vem reconhecer “o nosso compromisso e o nosso apoio” às associações do Funchal.

O autarca salienta que se apoio já ultrapassou, em 2018, um milhão de euros, o que representa o triplo desde que o executivo iniciou funções. Os apoios do município a estas entidades, destaca Miguel Gouveia, abrangem 147 entidades e são mais do dobro do que em 2014.