Aplicação do primeiro ministro indiano acusada de enviar dados dos utilizadores a terceiros

A aplicação móvel oficial do primeiro-ministro indiano, Nadrendra Modri, está a merecer várias críticas nas redes sociais por alegadamente estar a enviar dados pessoais dos seus utilizadores para terceiros. Os críticos acusam a app de transmitir as informações dos indivíduos (nome, email, fotografia, género…) a uma plataforma detida pela empresa norte-americana Clever Tap.

O Partido do Povo Indiano já veio negar estas alegações, indicando que estes dados “têm sido usados apenas para analisar conteúdos mais contextuais”. A acusação à Clever Tap, plataforma de mobile marketing sediada na Califórnia, foi redigida por um cibernauta anónimo, no domingo, no Twitter:

When you create a profile in the official @narendramodi #Android app, all your device info (OS, network type, Carrier …) and personal data (email, photo, gender, name, …) are send without your consent to a third-party domain called https://t.co/N3zA3QeNZO . pic.twitter.com/Vey3OP6hcf

Rahul Gandhi, líder da oposição, manifestou o seu desagrado na mesma rede social. Em resposta, o Partido do Povo Indiano, de Narenda Modri, respondeu que Gandhi “pretende desviar as atenções”, depois de terem recebido várias denúncias, de que este poderá estar ligado ao escândalo da Cambridge Analytica.

Rahul Gandhi is in sublime form these days. After MRI & NCC, today he exposes his great knowledge about technology. He is so rattled by the Cambridge Analyitca expose that he daily tries to divert attention from it, yesterday it was the judiciary and today it is Namo App.

— BJP (@BJP4India) March 25, 2018