APERC debate dívida pública e fintech no 3º Fórum

A Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Recuperação de Créditos (APERC) realiza esta quarta-feira, dia 27 de junho, o seu 3º Fórum. A sessão terá dois painéis nos quais estará em discussão a dívida pública portuguesa e a importância das fintech na economia e setor financeiro nacionais.

A moderação estará a cargo de Filipe Alves, diretor do Jornal Económico. O evento tem inscrição gratuita e realiza-se entre as 14 horas e as 18 horas, no Vila Galé Palácio dos Arcos, em Paço de Arcos. Consulte aqui o programa: