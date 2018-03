Apenas a Ibersol escapa ao pessimismo da bolsa em Lisboa

Depois de os mercados financeiros norte-americanos se terem ressentido com o novo ímpeto da guerra comercial entre os Estados Unidos e as potências do ‘Velho Continente’ e asiáticas, as praças europeias abriram em baixa e mantém-se em terreno negativo.

O principal índice nacional, PSI 20, desce 0,84%, para 5.327,89 pontos, na manhã desta sexta-feira, dia 23 de março. “A pressão vendedora deverá ser, numa fase inicial, transversal a quase todos os membros do PSI20. Não é de excluir, contudo, que algumas small caps possam constituir uma exceção num quadro tão desfavorável”, referem os analistas do BPI.

É o caso da Ibersol, que no início desta manhã é a única a ‘verde’ na praça lisboeta, subindo 0,44%, para 11,500 euros.