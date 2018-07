APDL acusada de “prejudicar em milhares de euros” turismo do Douro

Em comunicado enviado à Lusa, a AATMD refere que os “operadores turísticos do Douro acumulam prejuízos em resultado das sistemáticas interrupções de navegação e avarias das eclusas”, que “em apena três meses registam sete avarias”, numa altura em que “a época alta dos cruzeiros está a iniciar”.

“Em todas as situações, a navegação no Douro sofreu interrupções superiores a dez horas consecutivas, o que se manifesta em alterações forçadas de itinerários, prejuízos avultados para os operadores marítimo-turísticos e para a região”, refere a nota, nomeando ainda as avarias nas eclusas de Crestuma, por três ocasiões, a da Régua por duas, e a da Valeira e do Carrapatelo com uma avaria cada.

Os responsáveis da AAMTD, citados no documento, dizem que esperavadoutro que a situação na eclusa do Carrapatelo, ocorrida na segunda-feira, “fosse resolvida até ao final da manhã de hoje”, porém, “as previsões mais otimistas apontam para que a navegação seja reposta durante a manhã do dia 04 de julho [quarta-feira], sem garantias” que isso aconteça.