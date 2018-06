APCT: Circulação do JE cresce 14% até abril e assinaturas digitais disparam

O Jornal Económico foi o único jornal de economia que viu a sua circulação aumentar nos primeiros quatro meses de 2018, segundo os números hoje divulgados pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragens e Circulação (APCT). Segundo o boletim da APCT relativo ao segundo bimestre de 2018, no final de abril o JE tinha uma circulação de cerca de 5.000 exemplares, mais 14% que um ano antes e 2% acima dos números do primeiro bimestre.

Na imprensa de circulação nacional, para além do JE apenas o “Público” conseguiu aumentar a circulação face ao mesmo período de 2017, com uma subida de 6%. Todos os outros títulos viram a circulação diminuir.

Por sua vez, as assinaturas digitais (premium) do Jornal Económico tiveram um crescimento superior a 300%, para cerca de dois mil subscritores, em resultado da forte aposta que temos realizado neste canal de distribuição, com o lançamento da plataforma JE Leitor, em fevereiro de 2018 (conheça as nossas opções de assinatura).