Antral acusa Governo privilegiar a estrangeira Uber contra os taxistas portugueses

A ANTRAL – Associação Nacional de Transportadores Rodoviários e Automóveis Ligeiros – acusa o Governo privilegiar uma empresa estrangeira, em detrimento dos taxistas portugueses. A associação respondeu esta terça-feira às declarações do secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, que afirmou, em entrevistas ao Jornal de Negócios e ao Público, que as novas regras aprovadas pelo Parlamento não irão afetarão o modelo de negócio a ponto de afastar plataformas de transporte como a Uber ou a Cabify.

“A ANTRAL sente-se profundamente chocada com as declarações de um governante que tudo tem feito para defender os interesses económicos de uma empresa estrangeira contra o setor”, afirmou a direção da ANTRAL, em comunicado.

A associação, que garante que vai “responder em conformidade”, tinha já pedido a demissão do secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, por considerar que “foi extremamente ofensivo contra a classe”. A ANTRAL acrescentou não descartar a possibilidade de utilizar novas formas de reação contra o governante em complemento à ação de responsabilidade civil contra o Estado.