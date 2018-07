António Vitorino confirma cessação de todos os cargos profissionais

Em resposta a uma pergunta do Jornal Económico o novo responsável pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), com sede na Suíça, esclareceu que "cessarei de imediato o exercício de toda e qualquer actividade profissional na sequência da assinatura do contrato como Director-Geral prevista para as próximas semanas".

António Vitorino acaba de confirmar ao Jornal Económico que irá cessar todos os cargos profissionais para assumir as funções de director-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM) para os próximos cinco anos. A notícia foi avançada em exclusivo pelo Jornal Económico online. Em resposta a uma pergunta do Jornal Económico o novo responsável pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), com sede na Suíça, esclareceu que “as funções de Director-Geral da Organização Internacional das Migrações são exercidas em exclusividade nos termos aplicáveis aos funcionários da generalidade das organizações internacionais”. Assim sendo, afirma, “cessarei de imediato o exercício de toda e qualquer actividade profissional na sequência da assinatura do contrato como Director-Geral prevista para as próximas semanas”. Continuar a ler “O início do mandato para que fui eleito ocorrerá no próximo dia 1 de Outubro”, adianta o advogado. Tal como o Jornal Económico avançou António Vitorino deixará de ser presidente da mesa da Assembleia Geral da EDP. Na sequência da sua eleição para director-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM) para os próximos cinco anos, António Vitorino também já comunicou a saída de sócio da sociedade de advogados Cuatrecasas. Segundo o Expresso António Vitorino tinha ainda a função de senior advisor do Bank of America Merrill Lynch — assessor financeiro da China Three Gorges na OPA à EDP. Cargo que terá também de renunciar.