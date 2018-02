António Saraiva diz que efeito do Programa Capitalizar “é praticamente nulo”

O presidente da CIP falava na sessão de encerramento da apresentação do livro Caso BES – O Impacto da Resolução na Economia Portuguesa da autoria de José Poças Esteves e Avelino de Jesus, que decorreu ontem em Lisboa, no Grémio Literário. Na lista de prioridades para as empresas portuguesas, maioritariamente PMEs, António Saraiva defendeu a criação de medidas para a capitalização das empresas, porque a estrutura de capitais próprios das PME é desajustado

O Presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, defende por isso medidas de recapitalização do tecido produtivo português ao mesmo tempo que medidas que fomentem o acesso de PMEs a financiamento bancário.

No seu discurso, António Saraiva acabou por criticar o actual programa do Governo, que tem sido difundido em roadshow pelo Ministro da Economia que assume a capitalização das empresas como estrutural para o relançamento da economia e para a criação de emprego.